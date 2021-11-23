رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك يرفض بشكل نهائي فكرة العودة إلى القلعة البيضاء من جديد خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن فرجاني كشف للمقربين منه بأنه حتى لو تم حل أزمة القيد فلن يعود إلى مصر في ظل الأنباء التي خرجت برغبة الدحيل القطري في إعارته خلال يناير المقبل وعدم استمراره معهم.



وأتم أن فرجاني أكد للمقربين بأن وجهته المقبلة ستكون في الخليج ويرغب في الاستمرار هناك حال رحيله عن الدحيل القطري.

سقط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة فى المباراة التي تجمع الفريقين 1-1على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.