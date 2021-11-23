بأمر الخطيب.. الأهلي يؤجل ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc إنه رغم مطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي التعاقد مع حارس مرمى في يناير المقبل، بعد تراجع مستوي محمد الشناوي وكثرة إصابات علي لطفي وقلة خبرة مصطفي شوبير، إلا أن محمود الخطيب رئيس النادي حسم هذا الملف، وأعلن أن النادي لن يضم أي حارس مرمى في يناير المقبل وسيتم تأجيل حسم هذا الملف للصيف.

وتابع شبانة أن الخطيب أكد للمدير الفني، أن تدعيم مركز حراسة المرمى في الانتقالات الشتوية، غير ضروري ومن الممكن جدًا تأجيله للصيف، حتي يتسنى لمصطفي شوبير الحصول علي الفرصة في المشاركة بعد رفض رحيله علي سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

وأوضح شبانة أن مصدر مسئول كشف أن موسيمانى حدد محمد بسام حارس الطلائع وعامر عامر حارس سيراميكا ومحمود جاد حارس إنبي لاختيار الذي سيتم ضمه في يناير، لكن الخطيب طلب إغلاق الملف لحين إشعار آخر.