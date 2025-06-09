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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروبات سهلةوأطعمة شهية تخفض الكوليسترول الضار

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد

تلعب بعض الاطعمة والمشروبات الطبيعية دور كبير في خفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع  BuzzRx نكشف لكم أهم الأطعمة والمشربات  التي تستطيع علاج الكوليسترول المرتفع 

نصائح لخفض الكوليسترول 

يُعدّ اتباع نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي صحي خطة طويلة الأمد لصحة القلب والأوعية الدموية كما أن النصائح الغذائية لخفض الكوليسترول تعمل مع تدابير أخرى مثل ممارسة النشاط البدني المعتدل يوميًا والإقلاع عن التدخين .

إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة جدًا، فقد يصف لك طبيبك أدوية لخفض الكوليسترول، مثل الستاتينات وتساعد هذه الأدوية في التحكم بمستويات الكوليسترول وخفضها إلى المعدل الطبيعي خلال 4-8 أسابيع.

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أطعمة تعالج الكوليسترول المرتفع 


وفيما يلي بعض الأطعمة التي لها فوائد معروفة لصحة القلب وتخفض الكوليسترول.

الألياف القابلة للذوبان
الألياف الغذائية تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول و من المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان فواكه مثل التفاح والعنب والكمثرى والفراولة والحمضيات كما تحتوي خضراوات مثل كرنب بروكسل والفاصولياء الحمراء والباذنجان والبامية على ألياف قابلة للذوبان.

 الحبوب الكاملة مثل الشعير ونخالة الشوفان ودقيق الشوفان أو الحبوب المصنوعة من الشوفان هي مصادر جيدة أخرى للألياف القابلة للذوبان.

يوصي خبراء التغذية بأن يستهلك البالغون ما بين 20 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميًا، بما في ذلك 5 إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان بالإضافة إلى تأثيرها الخافض للكوليسترول، تُساعد الألياف القابلة للذوبان على إنقاص الوزن على خفض مستوى الكوليسترول السيئ (LDL) وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

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أحماض أوميجا 3 الدهنية


مع أن أحماض أوميجا 3 الدهنية لا تخفض مستوى الكوليسترول، إلا أن لها فوائد صحية أخرى للقلب، مثل خفض ضغط الدم المرتفع .

 من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الجوز، وبذور الكتان، والأسماك الدهنية أو الزيتية (السلمون، والرنجة، وسمك القد، والماكريل). 

بروتين مصل اللبن


لبروتين مصل اللبن فوائد صحية عديدة، منها خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار وهو موجود في منتجات الألبان، ويمكن تناوله كمكمل غذائي.

المكسرات
الجوز، واللوز، والكاجو، والفول السوداني، والبقان، والمكاديميا، وأنواع أخرى من المكسرات، تساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) كما تحتوي المكسرات على عناصر غذائية أخرى مفيدة للقلب.

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زيوت صحية
 

يمكن للدهون غير المشبعة أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتوجد هذه الأحماض الدهنية في الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس والقرطم والكانولا ومن المصادر الجيدة الأخرى للدهون الصحية زيت الزيتون والمكسرات وزبدة المكسرات والأفوكادو.

فول الصويا
يمكن لفول الصويا وأطعمة الصويا، مثل التوفو، أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار و الكمية الموصى بها من بروتين الصويا هي ٢٥ جرام يوميًا أي حوالي ٣٠٠ جرام من التوفو). 

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مشروبات تخفض الكوليسترول 


تتضمن بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) ما يلي:

الشاي الأخضر
حليب الصويا
حليب الشوفان
عصير الطماطم
عصائر التوت
عصائر حليب النبات
المشروبات والمرطبات المدعمة بالستيرولات النباتية والستانولات
مشروبات مصنوعة من الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة


 

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