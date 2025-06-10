الطرق الفعالة لتنظيم نومك بعد إجازة العيد

بعد إجازة العيد، يعود الكثير إلى الروتين العملي أو الدراسي، وقد يواجهون صعوبة في استعادة نظام النوم المنتظم.

إليك بعض الطرق الفعالة لتنظيم نومك بعد الإجازة:

1. تحديد موعد نوم واستيقاظ ثابت

حدد وقتاً معيناً للنوم وآخر للاستيقاظ وابدأ بالالتزام به يومياً حتى في عطلة نهاية الأسبوع.



الجسم يحتاج 3-5 أيام للتأقلم مع النظام الجديد.

2. التعرض للضوء الطبيعي صباحاً

افتح الستائر فور الاستيقاظ أو اجلس بالخارج لبضع دقائق.

الضوء الطبيعي يساعد على إعادة ضبط الساعة البيولوجية.

3. تجنب القيلولة الطويلة

إذا احتجت قيلولة، اجعلها قصيرة (20-30 دقيقة) وفي وقت مبكر من اليوم.

القيلولة الطويلة قد تؤخر نومك ليلاً.

4. تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

تجنب الشاشات (الهاتف، الحاسوب، التلفاز) قبل النوم بساعة على الأقل.

الضوء الأزرق من الشاشات يعطل إفراز الميلاتونين (هرمون النوم).

5. الاسترخاء قبل النوم

جرّب تمارين التنفس أو التأمل أو قراءة كتاب خفيف.

تجنب النشاطات المحفّزة أو التفكير العميق قبل النوم.

6. الابتعاد عن الكافيين والوجبات الثقيلة مساءً

قلل من القهوة والشاي والمشروبات الغازية بعد الساعة 5 مساءً.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدسمة قبل النوم بساعتين.

7. اضبط نومك تدريجياً

إذا كنت تسهر كثيراً، قم بتقديم موعد نومك تدريجياً بمعدل 15-30 دقيقة يومياً حتى تصل إلى الوقت المثالي.