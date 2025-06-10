العيد فرحة.. إقبال المواطنين على المراكب النيلية في رابع أيام عيد الأضحى

حرص المواطنون في رابع أيام عيد الأضحى على الخروج إلى المراكب النيلية لقضاء أسعد الأوقات برفقة الأهل والأحباب، فقد تعد مراكب النزهة النيلية من أكثر الوسائل الترفيهية التى يقبل عليها المصريون فى الأعياد والمناسبات السعيدة.

وشهدت منطقة الكورنيش، توافد المئات من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2025.

وقدّم موقع "صدى البلد"، بثًا مباشرًا وصور وفيديوهات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من منطقة العجوزة حيث الإقبال على المراكب النيلية.

وشهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين من الشباب والفتيات والأطفال للاستمتاع بجمال الكورنيش علي نهر النيل، والاستمتاع برياضات الإسكيت والتنزه بالمراكب النيلية والتقاط الصور والاستمتاع بالصيد التذكارية في رابع أيام عيد الاضحي المبارك.



