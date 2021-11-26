المشرف على طريق الكباش: سعداء بالمشاركة في هذا العمل الرائع الذي يعد فخرا لمصر.. فيديو

قال سعد زكي، المشرف على طريق الكباش، إنني أعمل في مجال الأثار منذ عام 2003، مؤكدا بدأنا في ترميم طريق الكباش خلال هذا العام.

وأضاف سعد زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن العمل كان يتم على قدم وساق، مشيرا إلى أنه كنا نعمل ليلا ونهارا حتى غروب الشمس.

وتابع سعد زكي، أنه بأواخر شهر يوليو كان هناك جملة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بضرورة الإنتهاء من تطوير طريق الكباش قبل نهاية هذا العام.

طريق الكباش

وأشار المشرف على طريق الكباش إلى أنه نحن سعداء بالمشاركة في هذا العمل الرائع الذي يعد فخر لمصر .