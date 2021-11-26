وزيرة التخطيط عن احتفالية طريق الكباش: منتهى الفخر بتاريخ أجدادنا

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صور لها من داخل احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت الدكتورة هالة السعيد علي الصور، كاتبة: “منتهى الفخر بتاريخ اجدادنا والاعجاب بمستوى أحتفالية طريق الكباش بالأقصر التي تعبر عن استمرار مصر في استغلال قوتها الناعمة وتاريخها العريق وسحر آثارها الفريد”.





وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

خريطة السياحة العالمية

ساهم حفل افتتاح طريق الكباش في إعادة الأقصر لخريطة السياحة العالمية، بعدما أصبحت أكبر متحف مفتوح في العالم، فـ السير في شوارع الأقصر كأنك تسير في طبية القديمة قبل 3 آلاف سنة، بما تحتويه من مناطق صناعية ومعاصر النبيذ ومقياس النيل، وطريق الكباش الممتد بين معبد الأقصر شرقا، ومعبد الكرنك غربا، يحيط به على الجانبين كباش وتماثيل أبو الهول الشهيرة.

وتهافتت وكالات ووسائل الإعلام العالمية على تغطية حفل افتتاح طريق الكباش، كما فعلوا في حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

وعرض الحفل الاكتشافات الأثرية الجديدة، بجانب 1057 تمثال على هيئة أبو الهول، ويأخذون 3 أشكال بينهم أسد، ورأس كبش، وشكل كبش كامل، وجسم أسد ورأس أدمي.