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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة عن احتفالية طريق الكباش: الفخر للمصريين والمجد لمصر

صدى البلد

حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مشاركة بعض الصور من احتفالية طريق الكباش بالأقصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت في الصور السفيرة نبيلة مكرم بصحبة كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وعلقت السفيرة نبيلة مكرم علي الصور، كاتبة: “الف مبروك لزميلى العزيز د.خالد العنانى وزير السياحة والآثار لهذا الابهار فى طريق الكباش بمدينة الأقصر، الفخر للمصريين والمجد لمصر”.

وشهدت مدينة الأقصر، يوم الخميس، حفل افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي كبير، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.


خريطة السياحة العالمية

ساهم حفل  افتتاح طريق الكباش في إعادة الأقصر لخريطة السياحة العالمية، بعدما أصبحت أكبر متحف مفتوح في العالم، فـ السير في شوارع الأقصر كأنك تسير في طبية القديمة قبل 3 آلاف سنة، بما تحتويه من مناطق صناعية ومعاصر النبيذ ومقياس النيل، وطريق الكباش الممتد بين معبد الأقصر شرقا، ومعبد الكرنك غربا، يحيط به على الجانبين كباش وتماثيل أبو الهول الشهيرة.

وتهافتت وكالات ووسائل الإعلام العالمية على تغطية حفل افتتاح طريق الكباش، كما فعلوا في حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

وعرض الحفل الاكتشافات الأثرية الجديدة، بجانب 1057 تمثال على هيئة أبو الهول، ويأخذون 3 أشكال بينهم أسد، ورأس كبش، وشكل كبش كامل، وجسم أسد ورأس أدمي.

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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين احتفالية طريق الكباش احتفالية افتتاح طريق الكباش إحياء طريق الكباش الفرعونى

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