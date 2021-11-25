حفل افتتاح طريق الكباش |العالم ينظر بعين الإعجاب إلى أم الدنيا

انطلق حفل افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، الذي جرى الإعداد له على مدار العقود الماضية، إذ تستعد مصر لإبهار العالم بإحياء الممر التاريخي الذي ربط بين معبدي الكرنك والأقصر على مدار 3 آلاف سنة يحيطه على الجانبين كباش وتماثيل أبو الهول الشهيرة.

عقود هي المدة الزمنية التي حاولت فيها مصر على مرات متقطعة، حفر الممر القديم، وإخراجه من تحت القرى والمنازل التي بنيت فوقه، ويبلغ طوله ميلين، وبعد تلك المدة الطويلة أعدت مصر حفلا ساحرا ينتظره العالم على غرار حفل المومياوات الملكية.

خريطة السياحة العالمية

يساهم حفل افتتاح طريق الكباش في إعادة الأقصر لخريطة السياحة العالمية، بعدما أصبحت أكبر متحف مفتوح في العالم، فـ السير في شوارع الأقصر كأنك تسير في طبية القديمة قبل 3 آلاف سنة، بما تحتويه من مناطق صناعية ومعاصر النبيذ ومقياس النيل، وطريق الكباش الممتد بين معبد الأقصر شرقا، ومعبد الكرنك غربا، يحيط به على الجانبين كباش وتماثيل أبو الهول الشهيرة.

وتهافتت وكالات ووسائل الإعلام العالمية على تغطية حفل افتتاح طريق الكباش، كما فعلوا في حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

ويعرض خلال الحفل الاكتشافات الأثرية الجديدة، بجانب 1057 تمثال على هيئة أبو الهول، ويأخذون 3 أشكال بينهم أسد، ورأس كبش، وشكل كبش كامل، وجسم أسد ورأس أدمي.

حدث عالمي بكل المقاييس

ومن جانبه قال الدكتور حمدي الشامي، وكيل أول وزارة السياحة الأسبق، إن الدعاية لمصر لا تقتصر فقط على عرض المتاحف والآثار، ولكن هناك دعاية بشرية مثل التي يقوم بها اللاعب العالمي محمد صلاح لأنه عند نطق اسمه يجول في الأذهان اسم مصر وهذه سياحه كبيرة ومجانية.

وأضاف الشامي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن افتتاح طريق الكباش هو حدث عالمي بكل المقاييس ويعطي صورة لما سيكون عليه افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم.

ولفت: "أكبر قنوات ووكالات العالم تتابع افتتاح طريق الكباش لذلك هو صنف كحدث عالمي"، معقبا: "سـ يشاهده العالم وليس المصريون وحدهم".

مقومات مصر السياحية

ولفت الشامي، أن مصر لديها مقومات سياحية لا توجد في أي دول العالم، مثل الآثار والمتاحف والشواطئ، التي لا يوجد مثيل لها والجو المعتدل طوال العام.

واختتم: "الرئيس عبد التفاح السيسي يولي اهتماما خاصا بـ السياحة والآثار في مصر، وهذا ما شاهدناه في احتفالية نقل المومياوات وما نشاهده من طفرة كبيرة في مجال السياحة".

ويرصد بهذه المناسبة موقع "صدى البلد"، أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش: