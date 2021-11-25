قبل افتتاحه بساعات.. ننشر قائمة فناني إحياء احتفالات طريق الكباش

أعلن قائد الأوركسترا باحتفال طريق الكباش بالأقصر اليوم الموسيقار نادر عباسي عن أن موكب طريق الكباش

تأليف موسيقي مشترك أحمد الموجي و نادر عباسي وصوليست الغناء بترتيب الظهور شهد عز: النداء الأول وهايدي موسى: أنشودة حاتشبسوت و عز الأسطول: أنشودة امون راع ووائل الفشني: الأقصر بلدنا

بالاشتراك مع ١٦٠ عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية



تسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب: نادر عباسي

ومفدي ثابت: الهندسة الصوتية والتسجيل لاوركسترا و وكورال الاتحاد الفيلهارموني

والدكتورة ميسرة عبدالله: اختيار جميع الأشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت



وأضاف بأن اليوم الساعة السابعة والنصف حدث تاريخي في أقدم مدينه في التاريخ افتتاح طريق المواكب الملكية ( طريق الكباش ) ف الأقصر



150 محطة تليفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري وأكثر من مليار مشاهد منتظرين الموكب وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض

