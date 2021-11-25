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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل افتتاحه بساعات.. ننشر قائمة فناني إحياء احتفالات طريق الكباش

صدى البلد

أعلن قائد الأوركسترا باحتفال طريق الكباش بالأقصر اليوم الموسيقار نادر عباسي عن أن موكب طريق الكباش 
تأليف موسيقي مشترك أحمد الموجي و نادر عباسي  وصوليست الغناء بترتيب الظهور شهد عز: النداء الأول  وهايدي موسى: أنشودة حاتشبسوت و عز الأسطول: أنشودة امون راع  ووائل الفشني: الأقصر بلدنا 

صاحب ملحمة إحياء الأقصر يشرح في حوار خاص لـ "صدى البلد" كيف أعادت مصر مدينة طيبة لشكلها القديم منذ 3000 سنة

رئيس مدينة الأقصر يكشف الاستعدادات الأخيرة لحفل طريق الكباش

بالاشتراك مع ١٦٠ عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية 

تسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب: نادر عباسي

ومفدي ثابت: الهندسة الصوتية والتسجيل  لاوركسترا و وكورال الاتحاد الفيلهارموني

والدكتورة ميسرة عبدالله: اختيار جميع الأشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت

وأضاف بأن اليوم الساعة السابعة والنصف حدث تاريخي في أقدم مدينه في التاريخ افتتاح طريق المواكب الملكية ( طريق الكباش ) ف الأقصر


150 محطة تليفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري وأكثر من مليار مشاهد منتظرين  الموكب وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض
  

الأقصر طريق الكباش احتفال مدينة الأقصر نادر عباسي استعدادات أكبر متحف مفتوح طريق المواكب الملكية افتتاح طريق الكباش

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