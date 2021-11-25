رئيس مدينة الأقصر يكشف الاستعدادات الأخيرة لحفل طريق الكباش



قال العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، إن احتفالية طريق الكباش حدث عالمي وسيظل في العقول لسنوات وسنوات، متابعا: يجب أن نفخر بجدودنا وتاريخهم العظيم الذي يميزنا عن العالم أجمع.

وأضاف "طارق لطفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من صمر" الذماع على قناة "سي بي سي"، أن الإعداد لافتتاح طريق الكباش استمر لسنوات، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء ورؤية الرئيس السيسي، متابعا: وزارة التنمية المحلية ساهمت في تطوير وتزيين الجدران والطرق مع وزارة السياحة.

وأشار إلى أن محافظة الأقصر تضم أكثر من ثلث آثار العالم.





وفي سياق متصل:قال زاهي حواس ، عالم الآثار، إن احتفالية طريق الكباش تمتلك الكثير من المميزات، أهمها حضور الرئيس السيسي والذي يدل على أهمية الآثار بالنسبة لنا، متابعا: الناس هتقول إن الرئيس والحكومة المصرية مهتمة بالتراث".

وأضاف "زاهي حواس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" الكمذاع على قناة "النهار"، أن حضور الرئيس السيسي الاحتفاليه اعتراف مننا أن التراث المتواجد لدينا ليس ملكنا فقط ولكنه ملك العالم أجمع، متابعا: العمل على تطوير طريق الكباش بدأ من عام 2015.

وأوضح :سيمفونية ترميم طريق الكباش بدأت منذ 2015 بوجود أكثر من 30 مرمما وأثريا وأكثر من 500 عامل، متابعا: تم الانتهاء من تطوير وترميم 2400 متر من أصل 2700 متر.

وأكد على أن العالم أجمع يرتقب احتفالية طريق الكباش العالمية غدا وذلك بحضور أكثر من 3 آلاف سائح، مسترسلا: الاحتفالية ستعمل على جذب ملايين الدولارات والسائحين.