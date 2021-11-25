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رئيس التحرير
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تحقيقات

افتتاح طريق الكباش |أغنية تتويج حتشبسوت تزين الحفل والإسكندرية تحتضن الفعالية القادمة

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

شهدت مدينة الأقصر مساء اليوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

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خريطة السياحة العالمية

ساهم حفل  افتتاح طريق الكباش في إعادة الأقصر لخريطة السياحة العالمية، بعدما أصبحت أكبر متحف مفتوح في العالم، فـ السير في شوارع الأقصر كأنك تسير في طبية القديمة قبل 3 آلاف سنة، بما تحتويه من مناطق صناعية ومعاصر النبيذ ومقياس النيل، وطريق الكباش الممتد بين معبد الأقصر شرقا، ومعبد الكرنك غربا، يحيط به على الجانبين كباش وتماثيل أبو الهول الشهيرة.

وتهافتت وكالات ووسائل الإعلام العالمية على تغطية حفل افتتاح طريق الكباش، كما فعلوا في حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

وعرض الحفل الاكتشافات الأثرية الجديدة، بجانب 1057 تمثال على هيئة أبو الهول، ويأخذون 3 أشكال بينهم أسد، ورأس كبش، وشكل كبش كامل، وجسم أسد ورأس  أدمي.

المزج بين الماضي والحاضر 

ومن جانبه قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، إن المزج ما بين الحاضر والماضي وتقديم الأقصر الحديثة والأقصر القديمة هو سر نجاح الحفل وظهوره بهذه الطريقة الرائعة التي شاهدها العالم أجمع.

وأضاف عمر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السائح عند مجيئه إلى الأقصر لن يستمتع بالأثار فقط، بل هناك ما هو أكثر من الأثار مثل الاستمتاع بالجو الممتاز وركوب المناطيد الهوائية ورؤية الأقصر بكاملها من فوق.

وتابع: "يمكن للسائح أن يتعامل مع أهل الأقصر الطيبين من خلال الأسواق وركوب الجمال والاستمتاع بكل شبر في محافظة الأقصر التي تعتبر عاصمة مصر القديمة وعاصمة تاريخ العالم".

وعن الأغاني التي تم عرضها في الاحتفالية، أوضح رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، أن هذه الأغاني باللغة المصرية القديمة، وجاءت أغنية الافتتاح من مقصورة حتشبسوت في الكرنك، الجزء الثاني أغنية تتويج حتشبسوت، ثم الجزء الثالث عند تحرك الموكب من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك كان "نداء آمون".

أغنية تتويج حتشبسوت

وتابع: "عند الوصول إلى البهو والـ 14 عمود في معبد الأقصر، اختتم الحفل بأغنية الافتتاح وهي أغنية تتويج حتشبسوت"، مشيرا: "كل الأغاني التي قيلت باللغة المصرية القديمة تم أخذها من جدران المعابد في الأقصر أو مصر القديمة".

وعن التعبير عن مصر القديمة في الاحتفال، قال عمر، إن التعبير عن مصر القديمة يأتي من الحجارة التي تتكلم بالحضارات والتاريخ عن طريق النصوص المكتوبة على جدران المعابد والأحجار، لافتا أن التعبير عن الهوية المصرية القديمة تعطي فخر للشعب المصري ويعطيهم الإحساس بأهمية مصر.

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واختتم: "الدور القادم سيكون على الإسكندرية، حيث سيتم افتتاح المتحف اليوناني والروماني والذي سيلقي الضوء على الإسكندرية وأثرها".

طريق المواكب المقدسة

ويرصد بهذه المناسبة موقع "صدى البلد"، أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش:

  • طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ.
  • يربط معبد الكرنك شمالا بـ معبد الأقصر جنوبا.
  • يصل إجمالي طوله حوالي 2700 متر.
  • به ما يقرب من 1200 تمثال.
  • بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث.
  • تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت.
  • نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي.
  • الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة.
  • يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية في الديانة المصرية القديمة.
  • أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949.
طريق الكباش عبد الفتاح السيسي الأقصر خريطة السياحة العالمية الإكتشافات الأثرية عاصمة مصر القديمة

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