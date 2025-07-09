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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 850 طن مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق الدكرور والعمرانية

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود هيئة النظافة والتجميل وحي بولاق الدكرور والعمرانية في تنفيذ حملة نظافة موسعة بمنطقة نفق الريس ونفق المكرونة.

 وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والمحاور الحيوية.

وقد شملت الحملة الدفع بمعدات وأطقم النظافة ما أسفر عن رفع نحو ٨٥٠ طن من المخلفات والتراكمات، بما يعادل ٥٠ نقلة، وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات والمواطنين، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

 

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري ومستمر، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والمحاور الرئيسية .

 

وأشار "النجار" إلى أن خطة المحافظة تشمل التوسع في حملات النظافة بكافة الأحياء والمراكز، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة تليق بمواطني الجيزة.

رفع القمامة رفع مخلفات اخبار الجيزة محافظ الجيزة

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