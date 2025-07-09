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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطبيق منظومة إلكترونية ذكية لمراقبة وتنظيم مواقف السرفيس والبداية من موقف المريوطية بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء اجراءات تنفيذ منظومة إلكترونية ذكية لمراقبة وتنظيم مواقف سيارات السرفيس، وذلك بهدف ضبط الحركة المرورية وتعزيز الجوانب الأمنية والتنظيمية.

وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير وإعادة تنظيم مواقف  وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن البداية ستكون بموقف المريوطية الجديد بمنطقة كوبري الصحابة، كنموذج أولي لتطبيق المنظومة على باقي مواقف السرفيس بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المنظومة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية في المراقبة والتحكم.

لافتا أن المنظومة تشمل مراقبة المواقف على مدار اليوم من خلال كاميرات ثابتة ومتحركة تغطي بوابات الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات بالإضافة إلى الشوارع المحيطة لرصد الحالة المرورية والأمنية والتنظيمية بشكل لحظي ويتم نقل الفيديو مباشرًا ولاسلكيًا إلى غرفة إدارة المواقف لتوفير متابعة لحظية دقيقة.

واطلع محافظ الجيزة خلال لقاء مع مسئولي الشركة المنفذة علي آليات تسجيل خط سير دخول وخروج السيارات إلكترونيًا ضمن قاعدة بيانات رقمية، وهو ما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وتتبع كل مركبة تعمل بالموقف .

حيث أكد المحافظ أن المنظومة تتيح دخول السيارات عبر بوابات إلكترونية باستخدام كارت ممغنط، مع تحصيل رسوم المواقف بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري، مما يعزز الشفافية ويمنع التلاعب.
كما تتضمن المنظومة أيضًا تثبيت ملصقات ذكية على سيارات السرفيس تتضمن بيانات المركبة وربطها بالنظام المركزي للمراقبة، بما يسهم في إحكام السيطرة على التشغيل داخل المواقف.

وأكد محافظ الجيزة أن تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات العامة، مشددًا على أن المحافظة حريصة على توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المواقف تسهم في راحة المواطنين والسائقين.

وأشار النجار إلى أنه سيتم تسليم موقف المريوطية إلى جهاز السرفيس والنقل الجماعي للعمل بالمنظومة الجديدة فور الانتهاء من كافة التجهيزات، وذلك بعد تدريب العاملين على استخدام المنظومة وآليات تشغيلها لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والالتزام.

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