وكيل صحة الوادى الجديد يتفقد غرفة الطوارئ الرئيسية بالقطاع

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، جولة تفقدية لغرفة الطوارئ الرئيسية بمديرية الصحة، لمتابعة جاهزية الفرق الطبية والفنية، وتوافر الإمكانات المطلوبة لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ.

وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد صبحي ، أن جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية، بما يعزز من سرعة التواصل مع جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، مشيدا بانضباط فرق العمل، ودقة نظام تسجيل البلاغات ومتابعة البلاغات على مدار الساعة، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة ورفع درجة الجاهزية بجميع مرافق القطاع الصحي بالمحافظة.