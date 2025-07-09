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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو من واشنطن: ماضون حتى هزيمة حماس بالكامل

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

كشفت القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا، قال إن إسرائيل عازمة على تحقيق جميع أهداف عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "نحن عازمون على تحقيق أهدافنا من الحرب في غزة، إطلاق سراح جميع محتجزينا، والقضاء على قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية، وبالطبع، ضمان ألا تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو "هذا يعني أنه لن يكون هناك حماس، يجب فهم هذا. هذا ليس مجرد كلام نقوله، ولن يكون، هذا يستلزم استراتيجية محددة، لن أفصلها هنا، هذا يستلزم جهودًا، بعضها مؤلم، وبعضها سيكون مؤلمًا جدًا لحماس، لكن النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع محتجزينا، وهزيمة حماس وتفكيكها، لن تُشكل غزة بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، ولم نُنهِ العمل بعد".

وكشف نتنياهو: "هذه كلها أمور ناقشتها مع الرئيس ترامب. قد أناقشها معه بمزيد من التفصيل لاحقًا خلال هذه الزيارة. لكن لا بد لي من القول إن التنسيق بين بلدينا، التنسيق بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي، لا يُضاهى. إنه يُقدم وعودًا عظيمة لإسرائيل، ولأمريكا، ولمنطقتنا، وللعالم أجمع".

وتشن إسرائيل حربًا واسعة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم مفاجئ شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل، أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز رهائن.

وتوقفت الحرب لنحو شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية في 19 يناير 2025، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس الماضي، بعد انتهاء مرحلته الأولى وتعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن بدء المرحلة الثانية أو تمديده.

غزة قطاع غزة نتنياهو القاهرة الإخبارية

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