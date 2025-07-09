الصحة بغزة: مجمع الشفاء سيخرج عن الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب نقص الوقود

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مجمع الشفاء، أحد أبرز المنشآت الطبية في القطاع، مهدد بالتوقف عن تقديم خدماته في الساعات القليلة القادمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته.

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القطاع الصحي في أزمة متصاعدة:ذ

تأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من ضغوط شديدة جراء الأوضاع الأمنية والإنسانية، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي الذي يواجهه المدنيون.

الشفاء أبرز مستشفى في غزة:

يُعتبر مجمع الشفاء من أكبر المستشفيات في قطاع غزة، ويعتمد بشكل أساسي على مولدات الكهرباء لتوفير الرعاية الصحية للمرضى، خاصة في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء في المنطقة.

دعت وزارة الصحة في غزة إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المحلية والدولية لتوفير الوقود، محذرة من أن توقف المجمع سيؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب مواجهتها في هذه الظروف الصعبة.