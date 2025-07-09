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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ألقى بنفسه من الطابق الرابع.. موظف يحاول إنهاء حياته في المنوفية

موظف يحاول التخلص من حياته
موظف يحاول التخلص من حياته
مروة فاضل

حاول موظف بمكتب العمل في المنوفية التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمكتب بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم محاولا التخلص من حياته.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث شبين الكوم بقيام موظف بمكتب العمل بالقاء نفسه من الطابق الرابع ليسقط علي سطح منزل مجاور بالطابق الثاني.

بالانتقال بين قيام " م.ع.ا " 55 سنة موظف بمحاولة التخلص من حياته أثناء العمل بمكتب العمل إلا أن العناية الإلهية انقذته وتم نقله إلي المستشفي وتبين أن حالته الصحية مستقرة.

كما تبين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة وحاول التخلص من حياته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية شبين الكوم موظف

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