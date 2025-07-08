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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحكم 15 سنة لسائق التريلا و5 سنوات لصاحب السيارة في قضية فتيات الطريق الإقليمي بالمنوفية

محاكمة سائق التريلا
محاكمة سائق التريلا
مروة فاضل

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم اليوم حكمها علي المتهم سائق السيارة التريلا في قضية دهس فتيات كفر السنابسة بالحكم 15 سنة والحكم 5 سنوات لصاحب السيارة التريلا مع تغريمهم 80 الف جنيها.

جاء ذلك في حضور أهالي ضحايا فتيات المنوفية الذين أبدوا ارتياحهم من القرار وأكدوا أنه أقصي عقوبة.

وكان  دفاع سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 فتاة بالمنوفية، قد طالب في أولى جلسات محاكمته بالبراءة للمتهم. 

المتهم نادمًا: كانوا طالعين يأكلوا عيش يا أمي، ذنبهم أيه يا أمي

وقال الدفاع أمام المحكمة، إن المتهم ذهب إلى والدته عقب الحادث وقال لها: " كانوا طالعين يأكلوا عيش يا أمي، ذنبهم أيه يا أمي".  

تفاصيل التحقيقات مع المتهمين في حادث إقليمي المنوفية

وأمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية محبوسَين إلى محكمة الجنايات المختصة لجلسة عاجلة.

إلحاقًا ببياني النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥، وذلك لاتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.

كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث، وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

محكمة جنايات شبين الكوم سائق السيارة التريلا كفر السنابسة فتيات المنوفية

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