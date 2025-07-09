الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود إلى المستشفيات

عرضت القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة بغزة، قالت نعاني عجزا مائيا بنسبة 90%، وأن الاحـ ـتلال يمنع الوقود عن محطات تحلية المياه في القطاع، ونحن أمام وضع خطير وغير مسبوق في الساعات المقبلة.

وأضافت وزارة الصحة بغزة، أن الوضع الصحي في القطاع خرج عن السيطرة، وأن مرضى مجمع الشفاء سيكون مصيرهم الموت إذا توقفت المولدات الكهربائية، ونعاني عجزا مائيا بنسبة 90%.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أن نطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود إلى المستشفيات، ونطالب بفتح المعابر خلال الساعات القادمة لتفادي كارثة طبية، ومجمع الشفاء سيخرج عن الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب نقص الوقود، وأوقفنا العمل بقسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي.



