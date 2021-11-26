مصر بتبهر العالم.. محمد هنيدي يعلق على احتفالية طريق الكباش

علق الفنان محمد هنيدي علي احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر محمد هنيدي صور لطريق الكباش قبل وبعد التجديد، وعلق هنيدي علي الصور، كاتبًا: “ده طريق الكباش قبل وبعد.. لك ان تتخيل ان دول نفس المكان .. مصر بتبهر العالم بحضارة وجمال وتاريخ”.

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

طريق المواكب المقدسة

ويرصد بهذه المناسبة موقع "صدى البلد"، أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش: