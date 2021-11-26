عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر بتبهر العالم.. محمد هنيدي يعلق على احتفالية طريق الكباش

الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي علي احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر محمد هنيدي صور لطريق الكباش قبل وبعد التجديد، وعلق هنيدي علي الصور، كاتبًا: “ده طريق الكباش قبل وبعد.. لك ان تتخيل ان دول نفس المكان ..  مصر بتبهر العالم بحضارة وجمال وتاريخ”.

وزيرة التخطيط عن احتفالية طريق الكباش: منتهى الفخر بتاريخ أجدادنا

وزيرة الهجرة عن احتفالية طريق الكباش: الفخر للمصريين والمجد لمصر

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

طريق المواكب المقدسة

ويرصد بهذه المناسبة موقع "صدى البلد"، أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش:

 

  • طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ.
  • يربط معبد الكرنك شمالا بـ معبد الأقصر جنوبا.
  • يصل إجمالي طوله حوالي 2700 متر.
  • به ما يقرب من 1200 تمثال.
  • بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث.
  • تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت.
  • نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي.
  • الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة.
  • يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية في الديانة المصرية القديمة.
  • أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949.

 

الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي احتفالية طريق الكباش طريق الكباش محافظة الاقصر الأقصر

موضوعات متعلقة

بصحبه هنا الزاهد.. أحمد فهمي ينشر البوستر الرسمي لمسرحية "جوازة معفرتة"

وزيرة التخطيط عن احتفالية طريق الكباش: منتهى الفخر بتاريخ أجدادنا

وزيرة الهجرة عن احتفالية طريق الكباش: الفخر للمصريين والمجد لمصر

على أنغام "حتة تانية".. علي ربيع ينشر صورة بصحبة روبي.. شاهد

ترشيحاتنا

مذيعة بالتلفزيون المصري تغني "الأقصر بلدنا" على الهواء.. فيديو

فينجادا يكشف عن دوره في اختيار كيروش لقيادة المنتخب الأول

اللجنة العليا للعرض المتحفي: احتفالية طريق الكباش تمت بالبر الشرقي.. فيديو

مشهد مرعب .. قروش تلتهم بعضها في المياه

عجائب قيام الليل .. معجزات لمن أدركها ليلة الجمعة

لامبورجيني فينينو رودستر الأسطورية تسجل حضورا مميزا بمعرض في الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

سيراميكا كليوباترا يتقدم بمذكره رسمية لرابطة الأندية ضد حكام مباراة الفريق أمام الزمالك

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ