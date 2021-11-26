أسماء أبو اليزيد تتصدر تويتر عقب افتتاح طريق الكباش.. ومغردون: هربانة من المتحف

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة “أسماء أبو اليزيد”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب مشاركتها في افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

وتصدر اسم الفنانة أسماء أبو اليزيد قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعيلقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد في افتتاحية طريق الكباش، كالآتي:

تويته في حب اسماء ابو اليزيد.

أسماء أبو اليزيد حفيدة الملكة تيي جدًا يعني.. هربانة من المتحف!

شكولاته مصر واميرتها أسماء أبو اليزيد.

شابوه للي اختار أسماء أبو اليزيد.

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

وأعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش بالأقصر ومشاركتها في الفيلم التسجيلي “الأقصر.. السر.”

وقالت أسماء أبو اليزيد: "الحدث فخر لكل مصري، وأنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك ويتم تغطيته من قنوات عالمية".

وأضافت: "نعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر تطور وازدهار في كافة الجوانب وهذا التطور ملموس للجميع، ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة".

شكولاته مصر واميرتها أسماء أبو اليزيد ❤️❤️ pic.twitter.com/UdY7SkINY5 — تمر حنة (@tamara_88_11) November 25, 2021