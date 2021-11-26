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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يحميك يا ريس.. فيفي عبده تعلق علي احتفالية طريق الكباش

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علقت الفنانة فيفي عبده علي احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت فيفي عبده صور لـ احتفاليه طريق الكباش بالأقصر، وعلقت عليها كاتبة: “الف مبروك افتتاح_طريق_الكباش في الاقصر بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و السيدة حرمه. ما شاء الله حدث مبهر و راقي يليق بمصر. ربنا يحميك يا ريس و تحيا مصر”.

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وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

خريطة السياحة العالمية

ساهم حفل  افتتاح طريق الكباش في إعادة الأقصر لخريطة السياحة العالمية، بعدما أصبحت أكبر متحف مفتوح في العالم، فـ السير في شوارع الأقصر كأنك تسير في طبية القديمة قبل 3 آلاف سنة، بما تحتويه من مناطق صناعية ومعاصر النبيذ ومقياس النيل، وطريق الكباش الممتد بين معبد الأقصر شرقا، ومعبد الكرنك غربا، يحيط به على الجانبين كباش وتماثيل أبو الهول الشهيرة.

وتهافتت وكالات ووسائل الإعلام العالمية على تغطية حفل افتتاح طريق الكباش، كما فعلوا في حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

وعرض الحفل الاكتشافات الأثرية الجديدة، بجانب 1057 تمثال على هيئة أبو الهول، ويأخذون 3 أشكال بينهم أسد، ورأس كبش، وشكل كبش كامل، وجسم أسد ورأس  أدمي.

 

العروض المتحفية والتراثية

وأوضح عضو لجنة السيناريو والعرض المتحفي، أن مهمة اللجنة في الوزارة هي تجهيز سيناريوهات للعروض المتحفية والتراثية في كل المواقع والمتاحف في مصر.

ولفت عبد الوارث، أن كل المتاحف الجديدة في مصر تقوم لجنة السيناريو والعرض بتجهيز كافة سيناريوهات العرض لها، وهي المسؤوله عن إبراز وعرض الآثار في المتاحف عن طريق العرض.

وعن انعكاس هذه الاحتفالية على مصر، قال عبد الوارث، إن هذه الاحتفالية هي إنعكاس على اهتمام مصر بتراثها والحفاظ عليه، ورسالة للعالم بأن مصر تهتم بمجالها الثقافي وليس فقط بالسياحة والترفيه.

وتابع: "الأقصر باعتبارها كـ أكبر متحف مفتوح في العالم هي جزء من التراث العالمي، وكان لا بد من إضافة العديد من الأشياء إليها وإبراز مقوماتها السياحية للعالم.

واختتم: «طريق الكباش طوله 3 كيلومترات، ويعتبر إضافة كبيرة للأقصر ويكون له زيارة مخصصة، ويقوم بربط بين معبدي الأقصر والكرنك بعد أن كانا منفصلين لسنوات طويلة.

 

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