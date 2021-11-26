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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر عن احتفالية طريق الكباش: خدوا عيني شوفوا بيها مصر

الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر

علقت الفنانة نجلاء بدر علي احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نجلاء بدر صور لـ احتفاليه طريق الكباش بالأقصر، وعلقت عليها كاتبة: “خدوا عيني شوفوا بيها مصر أم الدنيا شكرا سيادة #الرئيس_عبدالفتاح_السيسي الجمهورية الجديدة التاريخيه العظيمة مصر ام الدنيا”.

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وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

وعلق المخرج أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير، على احتفالية افتتاح طريق الكباش، قائلا: "الاحتفالية كانت بالنسبة لنا تحدي كبير جدا".

وأضاف "المرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان هناك ورش عمل كبيرة، أدت لهذه النتيجة في النهاية"، لافتا: "عدد الكاميرات كان كبير جدا".


وأشار: "متواجد في مدينة الأقصر منذ شهر ونصف الإعداد لاحتفالية"، موضحا: "الآثار لها رهبة وهيبة عظيمة ومسئولية الحضارة كبيرة جدا، لأنها تقدم شكل مصر".


وأوضح المخرج أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير احتفالية طريق الكباش،: "استخدمنا أكثر من 64 كاميرا لخروج الاحتفالية بهذا الشكل"، مؤكدا: "أجرينا بروفات كثيرة قبل العرض.. والتنفيذ كان مصريا بنسبة 100%".

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