معملتش أي مشكلة.. تريزيجيه: حققت كل شيء في مصر مع النادي الأهلي..فيديو

حل نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وقال "محمود حسن تريزيجيه"،: "حققت كل شيء في مصر مع النادي الأهلي وهو اللي عملني وجابني أوروبا".

وأشار: "مفيش مفهوم الهزيمة في النادي الأهلى وهو ما تربينا عليه"، موضحا: "بندخل أي بطولة وإحنا واخدينها".



وأضاف نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، : "أخذت كل شيء مع النادي الأهلي، وماشي من النادي وأنا معملتش أي مشكلة".