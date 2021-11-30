الأهلى ممتعنا.. تريزيجيه: الدوري السنة دي حاجة محترمة والمنافسة قوية.. فيديو

حل نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقال "محمود حسن تريزيجيه"،: "كنت بحلم ألعب في النادي الأهلي، وبعد ما أحقق كل شيء، كنت عايز أحترف وأوصل للنادي الإنجليري"، متابعا: "قولت عايز أوصل للدوري الإنلجيزي ووصلت".

وأضاف: "بتفرج على الدوري المصري، وفيه لاعبية كويسه جدا.. والنادي الأهلى ممتعنا كلنا والزمالك نادي كبير".

وأشار نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، : "الدوري قوي والمنافسة قوية، والدوري السنادي حاجه محترمة".

