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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلى ممتعنا.. تريزيجيه: الدوري السنة دي حاجة محترمة والمنافسة قوية.. فيديو

تريزيجيه
تريزيجيه

حل نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

 

وقال "محمود حسن تريزيجيه"،: "كنت بحلم ألعب في النادي الأهلي، وبعد ما أحقق كل شيء، كنت عايز أحترف وأوصل للنادي الإنجليري"، متابعا: "قولت عايز أوصل للدوري الإنلجيزي ووصلت".

 

وأضاف: "بتفرج على الدوري المصري، وفيه لاعبية كويسه جدا.. والنادي الأهلى ممتعنا كلنا والزمالك نادي كبير".

 

وأشار نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، : "الدوري قوي والمنافسة قوية، والدوري السنادي حاجه محترمة".
 

نادي الأهلي أستون فيلا النادي الأهلي الدوري المصري تريزيجيه برنامج الحكاية المنتخب المصري

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