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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجلي كانت هتتقطم.. تريزيجيه يروي لحظات ركلة الجزاء التاريخية ضد الكونغو.. فيديو

تريزيجيه
تريزيجيه

كشف "محمود حسن تريزيجيه"،  لحظة حصوله على ركلة جزاء ضد الكونغو والتي سجل منها محمد صلاح هدفا ليساهم في تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018.

 

وأضاف: "مباراة الكونغو التي أهلتنا لكأس العالم 2018 تحمل ذكرى جيدة وأخرى سيئة، الذكرة السيئة هي أنني جلست بديلا فيها على الرغم من مشاركتي أساسيا طوال التصفيات"، مضيفا: "بين شوطي المباراة قال عبد الله السعيد لي الأمل الوحيد هو أنت وأنا مصاب عندما تشارك قاتل وافعل أي شيء لنفوز ونتأهل".

 


وأشار: "قمت بربط قدمي لأكون مستعدا حينما يطالبني الجهاز الفني بالمشاركة أن أكون في الملعب، ووقفت أنظر لهم منتظرا الإشارة"، مردفا: "عقب تعادل الكونغو في الوقت القاتل كان عندي يقين إننا سوف نفوز ونصعد لكأس العالم، عندما وضعت قدمي أمام مدافع الكونغو في لقطة ركلة الجزاء كانت قدمي ستكُسر ولكنني لم أشعر بالخوف ربما لاعب آخر يخاف ولكنني قلت لنفسي سأفعل أي شيء لنتأهل لكأس العالم حتى لو لن ألعب أنا فيه".

 

وأوضح: "عندما نظرت للسماء بعد احتساب ركلة الجزاء كنت أقول لأبي إنني حققت حلمك، وأنا طفل كان يقول للجميع لدي طفل اسمه محمود سيكون سببا في تأهل مصر لكأس العالم مجددا".

 

وأكد: "رجلي كانت هتتقطم في ضربة جزاء الكونغو.. وقلت المهم مصر تصعد كأس العالم وأحقق حلم أبويا الله يرحمه".


وحل نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

كأس العالم تريزيجيه صلاح برنامج الحكاية المنتخب المصري عبد الله السعيد محمد صلاح

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