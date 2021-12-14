بسبب الأهلي .. تأجيل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تأجيل مواجهة الإسماعيلي مع فيوتشر الوافد الجديد إلى يوم ٢٩ ديسمبر الجارى بدلا من يوم ٢٥ من الشهر المذكور والمقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقى موعد لقاء السوبر القارى والذى سيجمع الأهلى مع الرجاء البيضاوي المغربى يوم ٢٢ من الشهر الحالى في دولة قطر.

وتلقى النادى خطابا رسميا من لجنة المسابقات لإخطاره بموعد المباراة الجديد.

الجدير بالذكر أن بطولة الدورى العام متوقفة حاليا في ظل ارتباط المنتخب الوطنى الأول بالمشاركة ببطولة كأس العرب في قطر.