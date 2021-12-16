النهاية الحزينة.. منع هاني زادة من دخول نادي الزمالك وتساؤلات حول التهديد بالنيابة



أكد الإعلامي محمد شبانة أن رئيس نادي الزمالك أصدر قرارًا بمنع هاني زادة عضو المجلس من دخول النادي نهائيًا.



وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: : أصدر رئيس الزمالك تعليماته لرجال الأمن في النادي بعدم السماح لهاني زادة بالدخول للنادي نهائيًا.



وأضاف : جاء قرار رئيس الزمالك لرفضه ترشح هاني زادة أو نجله أحمد في الانتخابات المقبلة في الوقت الذي يرغب فيه هاني زادة في خوض الانتخابات.

وأعلن رئيس الزمالك في وقت سابق عن استبعاد هاني زادة نهائيًا من قائمته الانتخابية المقبلة إلى جانب علاء مقلد.