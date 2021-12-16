معدل النمو في مصر 4 أضعاف الصين..القومي للسكان: تسجيل قرابة أربعة آلاف مولود يوميا

قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الكثافة السكانية زادت بـ أكثر من 750 ألف شخص خلال 5 أشهر، متابعا: مصر تسجل يوميا مايقارب من 3636 مولود جديد.

وأضاف "عمرو حسن" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري لمصر، ويجب تطبيقه بشكل فعلي، محذرا من خطورة الزيادة السكانية وتأثرها على الاوصاع في مصر.

وأوضح أن الزيادة السكانية خطر يهدد مصر، سواء على المستوى المائي أو الرزاعي أو السكني، متابعا: الزيادة تؤثر بشكل سلبي على نصيب الفرد.



ولفت إلى ان معدل النمو السكاني في مصر أربع أضعاف الصين، وهذا يؤدي إلى التهام الموارد الطبيعية بشكل كبير في مصر.