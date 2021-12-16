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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

لورديانا
لورديانا

نشر أدمن صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا ، صورة ليدها اليمنى مركبًا بها قُنيّة طبية (كانيولا) معلنًا دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد وعكة صحية مرت بها مؤخرًا. 

وأوضح أدمن صفحة لورديانا في التعليق على الصورة أنه يكتب نيابة عنها، وهي تمر حاليًا بوقت صعب وحالتها الصحية صعبة، وهي تمكث بالعناية المركزة، وبناءً عليه تم إلغاء حفلات الرقص الخاصة بها، متمنيًا لها الشفاء العاجل والتام. 

تصريحات لورديانا الأخيرة 

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.

ولفتت الراقصة لورديانا إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت  لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

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حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

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