بالتزامن مع التهديد الروسي.. الطيران الأمريكي يحلق فوق البحر الأسود

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، ليلة اليوم الثلاثاء، عن قيام طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي بعمليات روتينية على مدار الساعة في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، وذلك وفقا للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار في منطقة البحر الأسود طالما أن القوانين الدولية تسمح بذلك.

وكان البنتاجون قد صرح قبل ساعات أن وفدا عسكريا أمريكيا متخصصا بأجهزة الدفاعات الصاروخية الجوية قد زار كييف في الساعات الماضية وعاد إلى واشنطن.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته، أمس الاثنين، إن أمريكا تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة من روسيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، جاء في البيان “تنصح وزارة الخارجية مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب فيروس كورونا وإعادة النظر في السفر بسبب التهديدات المتزايدة من روسيا”.

ووفقا للبيان، يجب على الأمريكيين أن يتطلعوا علي التقارير التي تفيد بأن روسيا تستعد لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا.

وجاء في البيان أنه “يتم تذكير المواطنين الأمريكيين أيضًا بأن الظروف الأمنية، خاصة على طول الحدود الأوكرانية، في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وفي شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة روسيا، لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن تتدهور دون سابق إنذار”.

وأضاف البيان: “يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون السفر إلى أوكرانيا أن يدركوا أن العمل العسكري الروسي في أي مكان في أوكرانيا سيؤثر بشدة على قدرة سفارة الولايات المتحدة على تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين في مغادرة أوكرانيا”.