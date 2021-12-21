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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعيدا عن الصرف الصحي..الزراعة : شبكة لتجميع مياه الأمطار فى الاسكندرية

الأمطار
الأمطار

أكد الدكتور محمد على فهيم مدير مركز التنبؤ بالمناخ التابع لوزارة الزراعة ، أنه يتم توجيه النصائح من المعمل المركزي للتنبؤ بالمناخ من خلال وسائل الإعلام وبدأنا في إرسال رسائل تجريبية لبعض المزارعين، قائلا: "احنا ما بنسكتش بنحذر من بدرى وعلى المزارع الالتزام".
 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يتم التنسيق مع وزارة الري للاستفادة من مياه الأمطار على الوادي والدلتا لضبط مناسيب المياه.

 

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وأشار "مدير مركز التنبؤ بالمناخ التابع لوزارة الزراعة" إلي أن مجلس الوزراء وافق على انشاء شبكة فى محافظة الإسكندرية لتجميع كميات الأمطار من أجل الاستفادة منها فى الزراعة ، وذلك بعيدا عن شبكات الصرف الصحى .

 

استغلال مياه الأمطار

وأضاف الدكتور محمد فهيم  أن هناك ما يقرب من ٦٠ مليون متر مكعب ماء هبطوا من السماء، مشيرا إلى أنه كان لابد استغلال الأمطار في زراعة ١٠ آلاف فدان.

 

وتابع:"وعلينا أن نعتاد على كميات أمطار أكبر وفى مناطق غير اعتيادية، بالإضافة إلى تغير أحوال الطقس في مختلف فصول السنة مثل شتاء دافئ وصيف شديد الحرارة وغيرها".


 

الاسكندرية كميات الأمطار الامطار الزراعة الصرف الصحى شبكات الصرف الصحي

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