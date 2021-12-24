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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول سفينة حربية لحلف شمال الأطلسي ميناء أوديسا الأوكراني

صدى البلد

دخلت فرقاطة أوفيرني متعددة الأغراض التابعة للبحرية الفرنسية مياه مدينة أوديسا الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة ودعت قائد البحرية الأوكرانية، أوليكسي نيزبابا، ليكون أول من يصعد على متنها، حسبما أفادت وكالة دومسكايا الإخبارية عبر الإنترنت.
 

وذكرت وسائل الإعلام أن الفرقاطة دخلت البحر الأسود يوم 14 ديسمبر وستبقى في أوديسا حتى يوم الثلاثاء. السفينة الحربية هي عاشر سفينة تابعة للناتو تزور أوديسا هذا العام.
 

وأفاد دومسكايا أن أوفيرني هي السفينة الأكثر تطورًا في الأسطول الفرنسي، والتي انضمت إليها في فبراير 2018

ويبلغ طول السفينة 142 مترا (465.9 قدما) وعرضها 20 مترا بغاطس يبلغ 5 أمتار. وبحسب ما ورد تم تجهيز السفينة بأحدث الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية.

في نوفمبر ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحلف ينتهج سياسة عدوانية تجاه روسيا ، بما في ذلك التعزيزات العسكرية الأخيرة في البحر الأسود. 

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية عن زيادة الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو في البحر.

في عام 2016 ، أدخلت أوكرانيا تعديلات على تشريعاتها ، مما يفتح المجال أمام البلاد للانضمام إلى الناتو. 

ويتعين على الدولة السوفيتية السابقة الوصول إلى عدد من معايير الانضمام ، الأمر الذي سيستغرق وقتًا طويلاً ، وفقًا للأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن.

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