بالرغم من الامتحانات.. إعلام القاهرة تواصل الدورات التدريبية بالفصل الدراسى الأول

تتابع كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الدورات التدريبية التى تقدمها للطلاب خلال الفصل الدراسى الأول بالرغم من اقتراب موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى .

أعلن مركز التدريب والتوثيق والانتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن عقد عدد من الدورات التدريبيه منها التسويق الرقمى و تقنيات منصات التواصل الاجتماعي، الاعداد والتقديم التلفزيوني، الاخراج التلفزيوني، صناعة الأفلام الوثائقية، التصوير التلفزيوني، المونتاج التلفزيوني .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و تحت اشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الأعلام جامعة القاهرة.

على الجانب الآخر ، أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إنه تم طرح جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول ، على أن يتم البدء يوم الأحد الموافق 8 من يناير الجارى.

وأضافت “هويدا”، أن الامتحانات فى المقررات العامة ومقررات التخصص حضورياً بنظام البابل شيت فى مدرجات وقاعات الكلية ومجمع الامتحانات.