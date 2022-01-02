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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالرغم من الامتحانات.. إعلام القاهرة تواصل الدورات التدريبية بالفصل الدراسى الأول

عميدة كلية الاعلام
عميدة كلية الاعلام

تتابع كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الدورات التدريبية التى تقدمها للطلاب خلال الفصل الدراسى الأول بالرغم من اقتراب موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى . 

أعلن مركز التدريب والتوثيق والانتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن عقد عدد من الدورات التدريبيه منها التسويق الرقمى و تقنيات منصات التواصل الاجتماعي، الاعداد والتقديم التلفزيوني، الاخراج التلفزيوني، صناعة الأفلام الوثائقية، التصوير التلفزيوني، المونتاج التلفزيوني .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و تحت اشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الأعلام جامعة القاهرة.

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إعلام القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الأول بنظام البابل شيت

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على الجانب الآخر ، أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إنه تم طرح جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول ، على أن يتم البدء يوم الأحد الموافق 8 من يناير الجارى. 

وأضافت “هويدا”، أن الامتحانات فى المقررات العامة ومقررات التخصص حضورياً بنظام البابل شيت فى مدرجات وقاعات الكلية ومجمع الامتحانات. 

كلية الاعلام جامعة القاهرة الفصل الدراسي الأول امتحانات نهاية الفصل الدراسي جامعة القاهرة الدورات التدريبية

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