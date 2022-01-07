مسيرة طويلة انتهت بالرجل الآخر.. مشوار الفنان نظيم شعراوي في ذكرى ميلاده

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نظيم شعراوي الذي قدم للسينما والمسرح والتلفزيون أكثر من 200 عمل فني قوي وشهير.

بدأت مسيرة نظيم شعراوي في نهاية الأربعينيات، وانضم لفريق فيلم "فتاة من فلسطين" عام 1948، قبل التحاقه بالمعهد العالي للتمثيل وتخرج منه عام 1953، لينضم للفرق المسرحية.

نظيم شعراوي

عمل نظيم شعراوى في المسرح القومى ثم تركه لينضم لفرقة يوسف وهبى "فرقة رمسيس" وقدم أعمالا عديدة هامة منها "كرسى الاعتراف وراسبوتين والأخرس" .

نال شهرته بأدواره المسرحية التي قدمها مع فؤاد المهندس وشويكار في الستينيات ومن أشهر أدواره دوره في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" مع عادل إمام.

قدم نظيم شعراوي العديد من الأدوار السينمائية أبرزها فيلم الفتوة، وطيور الظلام ويا عزيزى كلنا لصوص، وطائر الليل الحزين والواد محروس بتاع الوزير، والنوم في العسل.

الراحل نظيم شعراوي

وله في الدراما ما لا يقل أهمية عن المسرح والسينما منها مسلسلات ساكن قصادي، والنديم، والأيام، وكان آخر أعماله هو مسلسل "الرجل الآخر" مع الراحل نور الشريف.

وعانى الراحل فى آخر أيامه من المرض لذا اضطر أن يقدم دوره فى مسلسل "الرجل الآخر" على أحد الكراسي المتحركة، ليقوم بعدها بعدة سنوات باعتزال الفن بشكل اضطرارى، بعدما أصابه التعب الشديد ولم يستطع التحرك من المنزل، بالإضافة إلى فقدان الذاكرة.