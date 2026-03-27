بعد إصابة مروعة في الرأس .. خروج مهاجم أيرلندا من مباراة التشيك إلى المستشفى

خرج سامي شموديتش، مهاجم منتخب أيرلندا، من المستشفى، وأكد أنه في طور التعافي بعد أن فقد وعيه إثر اصطدام قوي مع أحد لاعبي المنتخب التشيكي خلال مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم.

واصطدم شموديتش باللاعب التشيكي ستيبان تشالوبيك أثناء محاولتهما الوصول إلى كرة عالية خلال الوقت الإضافي من مباراة الخميس في براغ، والتي فاز فيها التشيك بركلات الترجيح.

وسقط شموديتش أرضًا على الفور، وبدا أنه يعاني من حركة لا إرادية في ذراعه. وقال المدرب هيمير هالجريمسون إنه كان فاقدًا للوعي تمامًا، وقام الطاقم الطبي بمعالجة شموديتش على الأرض لعدة دقائق قبل نقله إلى المستشفى.

وفي تحديث نشره اليوم الجمعة على حسابه في إنستجرام، شكر شموديتش الطاقم الطبي الذي سارع إلى مساعدته، وكتب: "أنا في طور التعافي، وسنعود للمنافسة".

وأعلن المنتخب الأيرلندي عبر حسابه على إنستجرام: "نُقل سامي شموديتش إلى المستشفى أمس بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال الوقت الإضافي من مباراة الملحق ضد التشيك.

وأضاف: "بعد إجراء المزيد من الفحوصات وفترة مراقبة، غادر المستشفى سالمًا، وسيواصل تعافيه تحت رعاية الفريقين الطبيين لمنتخب جمهورية أيرلندا ونادي ديربي كاونتي".

وكان شموديتش، لاعب ديربي كاونتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، قد دخل الملعب قبل دقيقتين فقط من وقوع الحادث، وقد دخل بديلًا في أواخر الوقت الإضافي، واضطر للخروج من الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بعد الوقت الإضافي، وفاز التشيك بركلات الترجيح 4-3.