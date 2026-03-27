قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق هائل بمحل مأكولات بحرية في سيدي بشر | شاهد
تريزيجيه يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى السعودية
جسمك بينضّف نفسه .. أسرار إعجازية عن الديتوكس المخلوق في الإنسان
حمدلله على السلامة.. اتحاد الكرة يحتفل بعودة محمد عبد المنعم للمنتخب
العربية النقل كنستهم زي المقشة | طلب إعلامي عاجل بعد حادث الشرقية الصادم
إسلام عيسى يحرز هدف مصر الأول في مرمى السعودية وديا
أزمة غذاء محتملة .. فريق أممي لضمان مرور الأسمدة من مضيق هرمز
مدرب إنجلترا السابق يعود للتدريب في سن الـ 78 عاما
بعد إصابة مروعة في الرأس .. خروج مهاجم أيرلندا من مباراة التشيك إلى المستشفى
غضب ألماني بعد إعلان فولكس فاجن مساعدة الاحتلال على دعم القبة الحديدية
تهديد مباشر .. الحرس الثوري الإيراني يحذر العاملين في شركات أمريكية وإسرائيلية
خطر عالمي .. تعليق صادم من واشنطن بشأن رغبة إيران في فرض رسوم على مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إنجلترا السابق يعود للتدريب في سن الـ 78 عاما

مجدي سلامة

يعود روي هودجسون إلى عالم التدريب الكروي، وهو في الثامنة والسبعين من عمره.

وتولى المدرب الإنجليزي السابق قيادة نادي بريستول سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، اليوم الجمعة، بعد عامين من تركه آخر منصب تدريبي له في كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، إثر وعكة صحية وسط تقارير واسعة النطاق عن إقالته.

ويُعدّ هودجسون من أكثر المدربين احترامًا في عالم كرة القدم، إذ شغل مناصب تدريبية في مختلف أنحاء العالم على مدار الخمسين عامًا الماضية، ومن بين أنديته العديدة السابقة نادي بريستول سيتي، حيث عمل في أوائل الثمانينيات مساعدًا للمدرب، ثم لفترة وجيزة مديرًا فنيًا، في أول منصب له على مستوى الكبار في كرة القدم الإنجليزية.

وقال هودجسون عن توليه قيادة الفريق، الذي يحتل المركز السادس عشر في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) الذي يضم 24 فريقًا: "أجريتُ محادثات مثمرة مع مجلس الإدارة، وأنا متحمس للغاية لهذه الفرصة للمساهمة حتى نهاية الموسم، سنبدأ العمل فورًا".

وستكون أول مباراة له كمدرب أمام تشارلتون في الثالث من أبريل، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم.

وبدأ هودجسون مسيرته التدريبية الطويلة والمتنقلة عام ١٩٧٦ مع هالمستاد في السويد.

وتولى منذ ذلك الحين تدريب أندية مرموقة مثل إنتر ميلان وليفربول، كما قاد منتخب إنجلترا من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦.

وقال تشارلي بوس، الرئيس التنفيذي لنادي بريستول سيتي: "إن تعيين روي يتجاوز مجرد نتائج المباريات السبع القادمة، فخلال ما تبقى من الموسم، سيساعدنا في ترسيخ المعايير والقيم التي نحتاجها في النادي لتحقيق النجاح في المستقبل".

وأضاف: "هناك مدربون أكبر سنًا في عالم كرة القدم. وقد صنع هودجسون التاريخ بالفعل كأكبر مدرب سنًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يزال شابًا مقارنةً بإيفور بأول".

دخل باول، لاعب منتخب ويلز السابق، موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2006 كأكبر مدرب كرة قدم عامل في العالم، وذلك عن عمر يناهز التسعين عامًا، في ذلك الوقت، كان باول مدربًا في جامعة باث، إذ ساعد فريقًا من الطلاب، وهو في السادسة والثمانين من عمره، على الوصول إلى الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2002.

كما أن مدرب رومانيا الحالي هو ميرسيا لوسيسكو، البالغ من العمر ثمانين عامًا، والذي خسر فريقه في الملحق المؤهل لكأس العالم يوم الخميس.

هودجسون روي هودجسون التدريب الكروي

فوائد شرب النعناع قبل النوم

كيف تتوقف عن الكافيين بدون صداع؟.. أفضل الطرق لتقليل القهوة بأمان

نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا

طريقة عمل المزاليكا كبدة وكلاوي وقلوب.. بنفس طعم الجاهز

طريقة عمل المزاليكا

إجراء 200 عملية جراحية خلال آخر 48 ساعة بصحة الشرقية

صحة الشرقية

المزيد

المزيد