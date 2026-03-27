مدرب إنجلترا السابق يعود للتدريب في سن الـ 78 عاما

يعود روي هودجسون إلى عالم التدريب الكروي، وهو في الثامنة والسبعين من عمره.

وتولى المدرب الإنجليزي السابق قيادة نادي بريستول سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، اليوم الجمعة، بعد عامين من تركه آخر منصب تدريبي له في كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، إثر وعكة صحية وسط تقارير واسعة النطاق عن إقالته.

ويُعدّ هودجسون من أكثر المدربين احترامًا في عالم كرة القدم، إذ شغل مناصب تدريبية في مختلف أنحاء العالم على مدار الخمسين عامًا الماضية، ومن بين أنديته العديدة السابقة نادي بريستول سيتي، حيث عمل في أوائل الثمانينيات مساعدًا للمدرب، ثم لفترة وجيزة مديرًا فنيًا، في أول منصب له على مستوى الكبار في كرة القدم الإنجليزية.

وقال هودجسون عن توليه قيادة الفريق، الذي يحتل المركز السادس عشر في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) الذي يضم 24 فريقًا: "أجريتُ محادثات مثمرة مع مجلس الإدارة، وأنا متحمس للغاية لهذه الفرصة للمساهمة حتى نهاية الموسم، سنبدأ العمل فورًا".

وستكون أول مباراة له كمدرب أمام تشارلتون في الثالث من أبريل، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم.

وبدأ هودجسون مسيرته التدريبية الطويلة والمتنقلة عام ١٩٧٦ مع هالمستاد في السويد.

وتولى منذ ذلك الحين تدريب أندية مرموقة مثل إنتر ميلان وليفربول، كما قاد منتخب إنجلترا من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦.

وقال تشارلي بوس، الرئيس التنفيذي لنادي بريستول سيتي: "إن تعيين روي يتجاوز مجرد نتائج المباريات السبع القادمة، فخلال ما تبقى من الموسم، سيساعدنا في ترسيخ المعايير والقيم التي نحتاجها في النادي لتحقيق النجاح في المستقبل".

وأضاف: "هناك مدربون أكبر سنًا في عالم كرة القدم. وقد صنع هودجسون التاريخ بالفعل كأكبر مدرب سنًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يزال شابًا مقارنةً بإيفور بأول".

دخل باول، لاعب منتخب ويلز السابق، موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2006 كأكبر مدرب كرة قدم عامل في العالم، وذلك عن عمر يناهز التسعين عامًا، في ذلك الوقت، كان باول مدربًا في جامعة باث، إذ ساعد فريقًا من الطلاب، وهو في السادسة والثمانين من عمره، على الوصول إلى الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2002.

كما أن مدرب رومانيا الحالي هو ميرسيا لوسيسكو، البالغ من العمر ثمانين عامًا، والذي خسر فريقه في الملحق المؤهل لكأس العالم يوم الخميس.