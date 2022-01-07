استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

تصدرت أخبار معلمة المنصورة على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما صرحت بأن زوجها طلقها، وما بين الرافضين لتعميم الازمة والمؤيدين لعقابها باتت ساحات النقاش أكثر حدة، حيث رفض قطعًا الأكثرية من رواد السوشيال ميديا ما أقدمت عليه المعلمة أمام زملائها وطلابها باعتبارها قدوة، كما طالبوا بالتحقيق معاها.

رأي الطب في النفسي في عدم مساندة زوج معلمة المنصورة لها

وعلق الدكتور محمد هاني استشارى الطب النفسى، “أنه بالرغم من خطأ معلمة المنصورة إلا أنه رفض عدم مساندة زوجها لها، فهي لم تجرم، وجميعنا نتعرض للوقوع في الخطأ لولا ستر الله، والتصرف الأمثل في هذا الموقف هو إحتواء خطاها وعدم هدم المنزل بسهولة" .





وقال هاني في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يمكن للزوج ان يعاقب زوجته عندما ترتكب الأخطاء، ولكن لا يجب التخلي عنها بسهولة، وبالاخص انها لم ترتكب أمر شنيع للغاية.



وتابع هاني، أن زعل الزوج امر طبيعي فهو لم يستطع أن يتقبل تصرف زوجته، ولكن كان يجب عليه العفو عنها ومساندتها بشكل أكبر، لأن الأمر يمكن ان يتسبب لها بحالة نفسية سيئة تصل إلى الإنتحار لخسارتها زوجها وعملها في وقت واحد .

رأي الطب في النفسي في عدم مساندة زوج معلمة المنصورة لها





وأوضح هاني، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تنتهك خصوصيات المصرين بشكل خاص، وذلك على عكس ما يحدث في الدول الأوروبية والتي تحترم خصوصيات الاخرين، وتجرم تصوير الاخرين دون علمهم .



ونصح هاني، هذه المعلمة اعترافها بخطئها التي ارتكبته، ومحاولتها لترميم حياتها مرة أخرى، وأن تعتبر هذه الازمة عبرة لها بأنها كشفت عن الأشخاص من حولها والذين كانوا داعمين لها، والأشخاص الذين تخلوا عنها .