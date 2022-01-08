وفاء عامر تدافع عن معلمة المنصورة: لم تؤذ أحد

دافعت الفنانة وفاء عامر عن معلمة المنصورة التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الايام الماضية، ظهورها ترقص مع مجموعة مدرسين على مركب في رحلة نيلية

وقالت الفنانة وفاء عامر فى بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك : المعلمة التي رقصت في رحلة هي لم ترقص في الفصل ولم تؤذ أحد، وكانت بتتفسح في رحلة فيها مجموعة من الزملاء مش مفترض، أنها تمسك ورقة وقلم طول الوقت.

كما دافعت الفنانة وفاء عامر عن الفتاة التى أنتحرت بسبب قيام احدى الاشخاص بفبركة بعض الصورة لها قائلة : الفتاة التى انتحرت بسبب حد معندوش ضمير حكايتها وجعاني جدًا، وهذه النوعية من الجرائم حدثت كثيرًا .

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة وفاء عامر لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “ أمل فاتن حربى ” ، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى القادم .

وتجسد وفاء عامر ضمن الأحداث شخصية الصديقة المقربة للفنانة وفاء عامر، والتى تساندها فى أزمتها مع زوجها ، كما تتعرض الى العديد من الأحداث فى حياتها الخاصة .

وكانت قد انضمت النجمتان وفاء عامر وأنوشكا لأسرة مسلسل راجعين يا هوا ليكونوا ضمن أبطال العمل مع النجوم اللبنانية نور وخالد النبوي وجار ضم العديد من النجوم للعمل الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم و سيحمل مفاجأة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.