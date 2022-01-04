وفاء عامر تشارك في عزاء ابنة رجائي عطية.. صور

توافد عدد من الشخصيات العامة والرسمية على عزاء ابنة نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، المهندسة هالة رجائي عطية، بمسجد الشرطة بالدراسة، الذي بدأ عقب صلاة المغرب.

وتلقت أسرة نقيب المحامين رجائى عطية العزاء في الراحلة، وسط مشاركة مجموعة من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وحضرت العزاء الفنانة وفاء عامر وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب،والفقيه الدستوري الدكتور أحمد فتحي سرور، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

كما حضر العزاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من الشخصيات العامة .

وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم خالص العزاء وصادق المواساة إلى المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في وفاة المهندسة هالة رجائي عطية.

ودعا شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.