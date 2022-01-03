«المحامين العرب» يعزي رجائي عطية في وفاة نجلته الكبرى

تقدم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ناصر الكريوين، بخالص العزاء والمواساة إلى الأستاذ رجائي عطية، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في وفاة نجلته الكبرى، وجاء النص كالتالي:

سعادة الفقيه النقيب/ رجائي عطية المحترم

نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب

أتقدم إليكم بتحية الحق والعروبة، تحية السلم والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد،،،

قد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنتكم الكبرى، والذي نسأل المولى سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.