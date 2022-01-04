محمود الخطيب يشارك في عزاء ابنة رجائي عطية..شاهد

توافد عدد من الشخصيات العامة والرسمية على عزاء ابنة نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، المهندسة هالة رجائي عطية، بمسجد الشرطة بالدراسة، الذي بدأ عقب صلاة المغرب.

وتلقت أسرة نقيب المحامين رجائى عطية العزاء في الراحلة، وسط مشاركة مجموعة من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.



وحضر العزاء، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من الشخصيات العامة و المسؤلين.



وشارك في العزاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق والدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من الشخصيات العامة .

وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد قدم خالص العزاء وصادق المواساة إلى المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في وفاة المهندسة هالة رجائي عطية.

ودعا شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون"

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