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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة..لـ الشباب .. احذر شرب كوب اللبن بالبيض وطرق علاج النسيان عند المرأة والشباب وكبار السن

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

من تونس.. طريقة عمل طاجن اللحم

يعد طاجن اللحم التونسي من ألذا الأكلات العربية وفي نفس الوقت تحتوى على قيمة غذائية عالية جدا مما ينعكس على صحة أفرارد الأسرة بالإيجاب

نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم التونسي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طرق علاج النسيان عند المرأة والشباب وكبار السن

كيفية التعرف على البيض الفاسد ومخاطر تناوله

لـ الشباب .. احذر شرب كوب اللبن بالبيض..تفاصيل

يلجأ بعض الشباب إلى تناول كوبًا من اللبن والبيض معًا لبناء العضلات، دون النظر إلى اضرار هذا الخليط.

ووفقا للتقرير، يعتبر البيض من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص في وجبة الفطور ، ليس فقط لمذاقه، ولكن أيضًا من أجل صحتهم، حيث يحتوي كل من البيض والحليب على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتينات والأحماض الأمينية والكالسيوم، وهو أمر ضروري لنمو وتحسين أداء الجسم والدماغ.

طرق علاج النسيان عند المرأة والشباب وكبار السن

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طرق علاج النسيان حيث أنه من أشهر مشكلات العصر ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بل أصبحت تصيب الشباب

وأصبح علاج النسيان من أكثر الأمور المهمة التى تشغل بال الكثيرون خاصة أنه قد يتسبب في بعض الأحيان فى مشكلات كبيرة خاصة عندما يرتبط الأمر بالدراسة أو العمل.

ماهى حساسية الجلوتين؟ وما أهم أعراضها؟

 

تعد حساسية الجلوتين من أشهر أنواع الحساسية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم وتتسبب في حرمان الإنسان من تناول الأطعمة الأساسية التى يتناولها الجميع مع الطعام أهمها الخبز والمكرونة.

ذكر موقع “ healthline ” أن الأشخاص المصابون بـ حساسية الجلوتين يعانون من مشاكل صحية بعد تناول الحبوب المحتوية على الجلوتين ويستجيبون بشكل إيجابي لنظام غذائي خالٍ من الجلوتين - لكن لا يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية القمح.

الأكلات العربية لبناء العضلات أنواع الحساسية وجبة الفطور موقع صدى البلد

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