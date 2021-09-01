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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذيرات من مخاطر ومضاعفات حساسية القمح

صدى البلد

يعاني الأشخاص المصابون بحساسية القمح من استجابة غير منتظمة للجهاز المناعي لواحد على الأقل من البروتينات الموجودة في القمح.

إذا تعرض شخص مصاب بحساسية القمح له ، فقد يعاني من أعراض منهكة في بعض الحالات ، يمكن أن تحدث الحساسية المفرطة  هذه استجابة حساسية تهدد الحياة.

يجب على الأشخاص الذين يشتبهون في احتمال إصابتهم بحساسية القمح التماس العناية الطبية الفورية لتأكيد التشخيص.

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي عند استنشاق دقيق القمح. 

 

يعاني البعض الآخر من الأعراض بعد تناوله عن طريق الفم. قد يحدث رد فعل تحسسي في غضون دقائق أو ساعات من تناول القمح أو استنشاقه.

تعد حساسية القمح من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا في مرحلة الطفولة . ومع ذلك ، يمكن أن تحدث أيضًا عند البالغين. 

 

طور الشخص المصاب بحساسية القمح جسمًا مضادًا محددًا لبروتين أو عدة بروتينات قمح.

تختلف حساسية القمح عن مرض الاضطرابات الهضمية .

مرض الاضطرابات الهضمية هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على الجهاز الهضمي للشخص. لا يزال الغلوتين قادرًا على تحفيز استجابة مناعية ذاتية غير منتظمة ، لكن إرشادات الإدارة الطبية وإرشادات التغذية تختلف بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية.

أيضًا ، على الرغم من أن الغلوتين هو بروتين موجود في القمح ، فإن الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية لن يعانون من الحساسية المفرطة. وذلك لأن الداء البطني ليس نوعًا من الحساسية.

 

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وحذرت وزارة الصحة من عوامل مخاطر ومضاعفات حساسية القمح

 

 فإن عاملي الخطر الرئيسيين لحساسية القمح هما التاريخ العائلي والعمر.

إذا كان أحد الأقارب يعاني من حساسية - مثل حساسية القمح أو حمي القش أو الربو - فهناك خطر أكبر من أن يصاب الشخص بحساسية القمح بنفسه.

الرضع والأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بحساسية القمح من كبار السن لأن جهازهم المناعي والجهاز الهضمي لم ينضجوا بعد. ومع ذلك ، يتخلص معظم الأطفال في النهاية من هذه الحساسية.

علاج او معاملة

أفضل علاج لحساسية القمح هو تجنب بروتينات القمح. قد يكون هذا صعبًا لأن الكثير من الأطعمة تحتوي على القمح. لذلك من المهم التحقق من الملصقات الغذائية.

يمكن لمضادات الهيستامين أن تقلل من نشاط المناعة للفرد ، وتزيل أعراض الحساسية أو تقللها. يجب على الناس تناولها بعد التعرض للقمح. أيضًا ، يجب على الأشخاص استخدام مضادات الهيستامين فقط تحت إشراف الطبيب.

الإبينفرين ، أو الأدرينالين ، هو علاج طارئ للحساسية المفرطة. يجب أن يحمل الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالحساسية المفرطة جرعتين من الإبينفرين عن طريق الحقن. يفتح الأدرينالين الشعب الهوائية ، مما يساعد الفرد على التنفس بسهولة أكبر. كما أنه يساعد في استعادة ضغط الدم المنخفض بشدة.

وزارة الصحة الجهاز الهضمي حساسية حمي القش الاضطراب الحساسية التغذية

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