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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من تونس.. طريقة عمل طاجن اللحم

طاجن اللحم التونسي
طاجن اللحم التونسي

يعد طاجن اللحم التونسي من ألذا الأكلات العربية وفي نفس الوقت تحتوى على قيمة غذائية عالية جدا مما ينعكس على صحة أفرارد الأسرة بالإيجاب

نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم التونسي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير طاجن اللحم التونسي
لحم مفروم 

بطاطس 

كزبرة خضراء 

بقدونس

 10 بيضات 

جبنة مبشورة 

بصل 

ثوم 

مكعب مرقة 

بهارات

 ملح 

فلفل أسود 

سمنة 
طريقة عمل طاجن اللحم التونسي
* افرمي بصل وثوم ثم ضعيهم في طاسة بها سمنة على النار وضيفي اليهم مكعب مرقة وقلبيهم حتى يصبح لونه ذهبي

* ضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه بني ثم ضيفي ملح وفلفل وكزبرة خضراء وبقدونس مفرومين

* قطعي البطاطس مكعبات صغيرة واقليها في زيت غزير ساخن ثم ضيفي البطاطس المقلية الى اللحم المعصج وانقلي الخليط الى طاجن فرن وصبي عليه البيض المخفوق مع بهارات ورشي على الوجه الجبنة المبشورة وادخليه فرن ساخن حتى ينضج ثم قدمي طاجن اللحم التونسي.

 

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