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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن كوارع بالفتة أو الفريك .. أسهل الخطوات لضبط المذاق

طريقة عمل طاجن الكوارع
طريقة عمل طاجن الكوارع

طاجن كوارع بالفريك، الكوارع هي ساق الخروف أو الماشية وهي مصدر للجيلاتين الذي قد يتحلل إلى كولاجين في الجسم. هذا مهم بشكل خاص في المفاصل وله فوائد كبيرة للجسم، لذلك نكشف عن ابو الفوائد وطريقة عمل طاجن كوارع بالفتة أو الفريك. 

 

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طرق تنظيف الكوارع.. وفوائد لاتتوقعها

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طاجن كوارع بالفتة

قدمت الشيف هالة فهمي أسهل طريقة لتحضير شوربة الكوارع في المنزل

وأوضحت فهمي خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد مقادير شوربة الكوارع كالتالي « كوارع مسلوقة، كزبرة ناشفة، ثوم مفروم، سمنة، خل».

وتابعت «يتم غلى شوربة الكوارع جيدا، مع تسخين ملعقة سمن في طاسة على النار، وإضافة ثوم مفروم وكزبرة ناشفة والتشويح جيدا».

وأضافت «يتم إضافة الخل إلى ملعقة من صلصة الفتة، مع خلط الطشة بالشوربة المغلية، وتقطيع الكوارع المخلية».

مكونات طاجن كوارع بالفتة

٦ كوارع، متوسطة الحجم
٢ حب حبهان للسلق
٣ ورق لورا للسلق
١ بصل للسلق
٢ بصل مقطع شرائح
٣ طماطم، مقطعة مكعبات
١ ملعقة كبيرة بابريكا، حارة أي شطة
١⁄٤ ملعقة صغيره جوزة الطيب، مبشور
١⁄٤ ملعقة صغيره بهارات
فلفل أسود
ملح
٢ ملعقة كبيرة زيت
*الطريقة
١. تنقع الكوارع بعد تنظيفها جيداً بماء وخل، تسلق بالماء في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان، يضاف عليه ورق اللورا، الحبهان وتترك حتى تغلي وترفع عنها الزفرة، تضاف البصلة، الملح والفلفل وتترك للسواء.
٢. ترفع الكوارع بعد السلق ثم توضع في طاجن.
٣. يوضع البصل المقطع، الطماطم المتبلة بالملح، الفلفل، البهارات، جوزه الطيب والبابريكا الحارة مع قليل من المرق.
٤. يرش على الوجه قليل من الزيت ويدخل الفرن، تترك حتى النضج وتقدم مع ارز ابيض او فتة
تحضير فوائد طاجن كوارع بالفريك

تحتوي الكوارع على العناصر الغذائية والمعادن المتوفرة بسهولة والتي قد تساعد في الحفاظ على عمل الجسم في أفضل حالاته ومن الصعب التنبؤ بكمية أي عنصر غذائي في كل دفعة فردية.

قد تكون هناك فوائد إضافية للكوارع التي لا تزال الأبحاث تكشف عنها في الوقت الحالي ، ولكنها من المشروبات المغذية للغاية التي قد تدعم الجسم والعديد من وظائفه وتعالج الاعصاب بشكل كبير.


طريقة طاجن كوارع بالفريك

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الكوارع بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة لتتمكنى من اعداد هذه الأكلة فى المنزل بمذاق لذيذ ينافس الأطباق المقدمة فى المحلات.


مكونات طاجن الكوارع
 

الكوارع 
حبهان 
ورق لورا 
قرنفل 
جزر 
بصل 
كرفس 
ثوم 
طماطم

فلفل أسود
زيت عباد الشمس

كرات 
فلفل حار
أعشاب 
ملح


طريقة عمل طاجن الكوارع

* في البداية اسلقي الكوارع في ماء مع حبهان ، وورق لورا ، وقرنفل ، وجزر ، وبصل ، وكرفس ، وثوم ، وكرات ، وملح ، وفلفل أسود .

 

* افرمي البصل ، والثوم ، والجزر ، والكرات جيدا ثم ضعي الخليط المفروم في طاسة بها زيت طهى على نار متوسطة الحرارة ثم  أضيفي عليه الملح والفلفل الأسود وقلبي جيدا .

 

* قومي بفرم الطماطم مع الفلفل الحار والاعشاب ثم أضيفيها الى الطاسة الموجود بها خليط الثوم والبصل واتركيها حتى تتسبك بعض الشيء.

 

* ضعي الكوارع في طاجن فخاري يتحمل الحرارة “ طاجن اسواني ” ثم اسكبي عليها الخليط ثم ادخليها فرنا ساخنا حتى تكمل نضجها ، ويقدم طاجن الكوارع ساخنا بجانب الخبز البلدى.
 

فوائد طاجن كوارع بالفتة

 

وأكد الصيدلي باهر السعيد، فوائد تناول الكوارع، كونها تعد مصدرًا للكولاجين.

وقال السعيد خلال لقائه مع مقدمي برنامج «إنبوكس» على قناة صدى البلد 2 «الكوارع تحتوي على مادة الكولاجين المفيدة لخلايا الشعر والبشرة، فضلا عن فائدتها في علاج خشونة الركبة».

وتابع: «الكوارع تقاوم التجاعيد وتعمل على تجديد خلايا البشرة ومنحها نضارة»، مشيرا إلى أن الكوارع تحتوي على مضادات أكسدة تعمل عى زيادة المناعة، فضلا عن أهميتها في زيادة حجم السائل المنوي وتعزيز القدرة الجنسية عند الرجال.
 

فوائد شوربة الكوارع عديدة فتحتوي شوربة الكوارع على عناصر غذائية مهمة أخرى خاصة المعادن المشتقة من هذه الأنسجة هذا قد يجعل الكوارع مكملا غذائيا مفيد لكثير من الناس.

يساعد الكوارع في الماء مع بعض الخل على إطلاق العناصر الغذائية من النخاع داخل العظام وكذلك تكسير الأنسجة الأخرى في الماء. والنتيجة هي مرق لذيذ ومغذي.

العظام ذاتها الغنية في الفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك الكالسيوم ، المغنيسيوم ، والفوسفور كما أن تخمير النسيج الضام في الكوارع يزود الجسم بمركبات طبيعية من الغضروف.

 

 

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