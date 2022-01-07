أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج سويت آند ساور

دجاج سويت آند ساورمن الأطباق الرئيسية المميزة والغير تقليدية التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع الكثير إلي تناولها في المطاعم.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة،طريقة عمل دجاج سويت آند ساور بالكاجو في المنزل بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.

مقادير دجاج سويت آند ساور بالكاجو



2 ملعقة كبيرة زيت

6 شرائح رفيعة زنجبيل

1 قرن فلفل احمر

نصف كوب كاجو محمص

3 فص ثوم

صدور دجاج مشوية على الجريل

-للصوص

نصف كوب مرقة باردة

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

1 ملعقة كبيرة كاتشب

1 و نصف ملعقة كبيرة خل ارز

1 ملعقة كبيرة صويا

1 ملعقة كبيرة سكر بني ع

صير ليمونة

- للتقديم

نصف كوب كزبرة خضراء

بصل أخضر



طريقة تحضير دجاج سويت آند ساور بالكاجو



- تقطع الصدورالمشوية الى مكعبات وتتبل بالملح والفلفل .

- فى طاسة على النار يشوح الزنجبيل فى الزيت مع الفلفل الاحمر والكاجو والثوم .

- تضاف مكعبات الدجاج الى الخليط وتقلب .

للصوص

- فى بولة تذوب النشا مع الماء ويضاف السكر البنى وعصير الليمون والكاتشب والخل والصويا صوص .

-يضاف الصوص الى خليط الدجاج بالكاجو ويخفف بمرقة الدجاج ويزين بالكزبرة والبصل ويقدم .