زاهي حواس: توصيات منتدى شباب العالم أصبحت تدرس عالميا.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن منتدى شباب العالم، يعد حدث عالمي، مؤكدا أن هناك مشاركة من شباب من 150 دولة حول العالم.

وأضاف زاهي حواس، خلال تصريحات لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن توصيات منتدى شباب العالم، أصبحت تدرس ويؤخذ بها عالميا، والدليل على ذلك اهتمام أمين عام الأمم المتحدة بتوصيات الثلاثة منتديات الماضية.

وتابع زاهي حواس، أن جميع الشباب المشارك فى منتدى شباب العالم والذين يبلغ عددهم قرابة 3000 شاب، يصبحون سفراء لمصر عند عودتهم إلى أوطانهم.

انعقاد الدورة الرابعة

وأشار عالم المصريات إلى أن جميع المناقشات التى ستتم خلال انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، ستتحدث حول كيف يعود العالم إلى طبيعته فى ظل جائحة كورونا.