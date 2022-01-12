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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مشيدة بمنتدى الشباب.. ممثلة فلسطين: طالبت بحماية اللاجئين وحصولهم على لقاح كورونا

صدى البلد

تحدثت نور المسارعي الممثلة لدولة فلسطين في جلسة محاكاة حقوق الإنسان الدولي، عن مشاركتها في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.


وقالت "نور المسارعي" خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى الفضائية: إنها قامت بتقديم بيناتها الخاصة على الموقع، وبعد فترة تم إجراء مقابلة من على بعد، ومن ثم حصلت على الموافقة، متابعة: "أنا اخترت إني أشارك في جلسة محاكاة حقوق الإنسان".

 

وأضافت بالأمس: تحدث عن وضع حقوق الإنسان في فلسطين، وتحدث أيضا عن اللاجئين وتأثير أزمة فيروس كورونا على البلاد واللاجئين.


وأكملت: طالبت بالأمس بحماية اللاجئين الفلسطينيين، وحصولهم على لقاح كورونا، لكونهم مواطنين لهم حقوق وواجبات.

 


وأوضحت: الوضع الحالي للاجئين داخل وخارج فلسطين كارثي، ولا يوجد لدينا أي دعم مادي أو معنوي، ولهذا أطالب العالم أجمع بتوفير الدعم الكامل للاجئين.

 

واختتمت حديثها قائلة: "منتدى شباب العالم بمثابة فرصة للصوت الفلسطيني ومصر دائما ما تعطي الجانب الفلسطيني فرص للحديث والتعبير".

فلسطين حقوق الإنسان منتدى شباب العالم اللاجئين لقاح كورونا اخبار التوك شو

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